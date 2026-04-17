信濃川の上空に、美しい飛行機雲が描かれました。19日(日)に小千谷市で航空自衛隊の『ブルーインパルス』がアクロバット飛行を披露します。本番を前に17日テスト飛行が行われ、多くの市民が迫力の飛行を見守りました。 17日午後2時前、市民が集まる信濃川上空に轟音を響かせて現れたのは･･･ ■柿木哲哉記者 「やってきました、やってきました。6機の機体が見えてきました。ブルーインパルスです！白煙を一