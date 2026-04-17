安芸太田町にある温井ダムで観光客を呼び込み、地域振興につなげようと、「観光放流」が始まっています。「ゴオオオオ」■観光客「うわーすごーい！！」圧巻の水量を楽しむ人たち。毎秒およそ20トンの水が流れ出るのは温井ダムの「観光放流」です。周辺地域の賑わい作りと梅雨などの増水に備えた放流を兼ねています。今年から回数を増やし、11月中旬まで楽しむことができます。■観光客「風圧と水圧がすごいです」