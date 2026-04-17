新潟市のヤナギや十日町市のブナなど、県内の市町村にはそれぞれシンボルにしている木があります。17日、県庁の前庭にそうした『市町村の木』が植樹されました。 三条市の『五葉松』に、湯沢町の『ベニヤマザクラ』、佐渡市の『アテビ』など、17日に植えられたのは14の市町村を象徴する木です。植樹は、県庁が現在の場所に移転して40周年となるのを記念して行われました。 県は、県庁の前庭を県民の交流の場や憩いの場に