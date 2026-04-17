金沢市の高齢女性からキャッシュカードをだまし取り、現金およそ300万円を引き出したとして、神奈川県に住む28歳の男が逮捕されました。詐欺の疑いなどで逮捕されたのは、神奈川県秦野市に住む職業不詳の男(28)です。警察によりますと、金沢市に住む90代の女性のもとに男とみられる人物から「口座が犯罪に使われている。キャッシュカードを確認する必要がある」と電話があり、その後、女性は警察官になりすました別の男にキャッシ