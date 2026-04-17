ゲリラ豪雨の際には下水道の内水氾濫を防ぐ役割を担うポンプ施設。今年度は新たに2施設が稼働予定で、東京都が内部を公開しました。東京都の下水道局が公開したのは、東京・北区に新たに完成した「王子第二ポンプ所」です。近年都内でも大雨の際には、雨水が下水道管などに許容量を超えて流れ込んで排水できず、マンホールなどから街中にあふれ出す「内水氾濫」が頻発しています。このポンプ所では、こうした下水道管にたまった雨