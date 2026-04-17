ハラスメント行為でテレビ局のトップを解職です。東京MXテレビは17日、ハラスメント行為に該当する不適切な言動があったとして、伊達寛会長の解職を発表しました。MXテレビによりますと、伊達氏のハラスメント行為については、2025年12月に内部通報があり、外部の弁護士による調査を行ったところ、ハラスメント行為にあたる不適切な言動が認められたということです。これを受け、伊達氏は役職の辞任を申し出て、受理されました。