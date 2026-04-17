◇セ・リーグ阪神―中日（2026年4月17日甲子園）阪神の岡田彰布オーナー付顧問（68）が甲子園の中日戦でよみうりテレビの中継ゲストを務めた。試合は初回に中日が高橋周の左前適時打で先制して始まったが、岡田顧問は村上、柳の両先発の立ち上がりの内容から打ち合いとなる可能性を予測した。「村上はあんまり良くないね。ストレートの走りが悪い。真っすぐで空振り取れてないという感じが自分でもあるんやないか。打た