あす18日(土)は沖縄、西日本や北日本を中心に雨が降りやすいでしょう。外出の際に雨が降っていなくても、折りたたみ傘があるとよさそうです。一方、関東や東海は日ざしに恵まれて、過ごしやすい陽気が続くでしょう。こちらは日傘があるとよさそうです。【CGで見る】あさっては25℃以上の夏日続出週間予報東海や関東は天気の崩れなしあすは朝から沖縄、西日本や北日本で雨が降ったりやんだりでしょう。関東や東海は晴れて、紫外線