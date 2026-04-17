「ヤクルト−巨人」（１７日、神宮球場）巨人の二塁手・浦田が超ファインプレー。ピンチの芽をつみ、併殺を完成させた。初回、無死一塁。サンタナが放った二遊間を抜けようかというゴロを滑りながら逆シングルで好捕すると、ベースカバーに入った遊撃手の泉口にスナップスロー。４−６−３の併殺となり、マウンドのウィットリーもガッツポーズを作った。ＳＮＳでは「忍者浦田がいた！」、「さては忍者だな」、「浦田たまら