４月１７日の帯広競馬１日目は、馬体重を計測する馬衡機が故障したため、出走馬の馬体重が計測できなくなった。ばんえい競馬はこの日が今シーズンの開幕日で、メインレースには現役最強馬のメムロボブサップが出走を予定している。