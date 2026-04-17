4月17日未明、熊本市で「2人組に襲われて、金をとられた」と110番通報した男性が、警察に対し「嘘をついた」と話していることが明らかになりました。 警察も「強盗の事実は確認できなかった」と発表しています。 17日朝、規制線が張られ、物々しい雰囲気に包まれた熊本市内の路上です。 布で隠された場所には、多くの警察官の姿がありました。 4月17日午前4時40分ごろ、熊本市中央区慶徳堀町で50代の男性から「2人組に襲われて