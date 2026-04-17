サッカー米ＭＬＳ、インテル・マイアミのアルゼンチン代表ＭＦリオネル・メッシがバルセロナ（スペイン）郊外のクラブ、ＵＥコルネリャのクラブ株を取得、オーナーとなった。バルセロナを中心に展開するスポーツ紙、エル・ムンド・デポルティボなどが伝えている。１９５１年に創設されたコルネリャはトップチームこそ５部リーグに相当するテルセーラＲＦＥＦで戦っているが、伝統的に育成部門に力を入れており、元スペイン代表