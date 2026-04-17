安達結希さん（11）の遺体が遺棄された事件。遺体発見の手掛かりは、スマホや車の位置情報であったことが新たに分かりました。そして安達容疑者は犯行後、どのような行動をとったのでしょうか。京都・南丹市で17日朝に警察が押収したのは、息子の遺体を山林に遺棄した疑いで逮捕された安達優季容疑者の自宅にあった黒い車です。そして17日、遺体発見の糸口になったのが、安達容疑者の車の位置情報やスマートフォンの解析だったこと