◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―巨人（１７日・神宮）巨人の泉口友汰内野手が２回までに早くもマルチ安打をマークした。まずは初回に１死一塁から左前安打を放って一挙４得点につなげると、４―０の２回には２死一塁から中前安打を放ち、打率を．３１１まで上げた。この日は「３番・遊撃」でスタメン出場。これで３試合連続安打で、複数安打は猛打賞だった８日の広島戦（マツダ）以来となった。