日本ボクシングコミッション（JBC）は17日、体調不良のため4月11日に予定されていた試合を欠場した前WBA世界ライトフライ級王者・高見亨介（24＝帝拳）の診断書が提出され「インフルエンザA型」だったと発表した。高見は那須川天心（27＝帝拳）とフアンフランシスコ・エストラダ（36＝メキシコ）によるWBC世界バンタム級挑戦者決定戦が行われた興行（4月11日、両国国技館）で、元IBF世界フライ級王者アンヘル・アヤラ（25＝メ