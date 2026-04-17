（CNN）イスラエル国防軍（IDF）の元報道官は16日、レバノンとの合意はイスラエルの利益になるとみられるが、「悪魔は細部に潜む」との認識を示した。元報道官のジョナサン・コリンカス氏がCNNの取材に語った。両国の平和と安定に影響を与える「唯一最も重要なファクター」は、レバノンのイスラム教シーア派組織ヒズボラが武装解除されるかどうかだとも指摘した。コリンカス氏は「レバノン政府との今回のプロセスを通じてヒズボラ