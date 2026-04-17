ＪＲＡは４月１７日、出国の見込みが立っていなかった栗東所属の香港遠征馬３頭（ジューンテイク、ジョバンニ、ジャンタルマンタル）が、１８日に出国することを発表した。これにより、１８日に予定していた調教は実施されないこととなった。３頭はこの日、香港チャンピオンズデー（２６日、シャティン競馬場）へ向けて出国する予定だったが、出発便が欠航するトラブルに見舞われた。そのため、急きょ他の馬が使用していない１