「川口市営第１回３節」（１８日開幕、川口）信沢綾乃（２７）＝川口・３４期＝は前節の川口ナイトレースで０ハン１枠から逃げ切り、デビュー６年半でうれしい初優勝を飾った。前検日は多くの選手仲間から祝福の声がかけられていた。「素直にうれしい。ケガして乗れない時期が長かった。それを考えると（６年半は）長かったですね」としみじみと振り返った。今節は試金石のシリーズだ。ハンデが重化されるが「承知の上です。