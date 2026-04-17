山北町役場（資料写真）神奈川県の山北町選挙管理委員会は１７日、任期満了に伴う町長選の日程を、７月７日告示、同１２日投開票とすると発表した。また、投票終了時刻をこれまでの午後８時から同６時に繰り上げる。町長選にはともに新人で町議の児玉洋一氏（５２）、石田照子氏（７１）が出馬を表明している。３月１日現在の有権者数は８１１０人（男３９７１人、女４１３９人）。