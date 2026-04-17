【楽天ブックス：「NEOGEO AES+」】 予約受付中 「NEOGEO AES+」の予約受付が楽天ブックスにて開始した。 11月12日に発売予定の家庭用ゲーム機「NEOGEO AES+」の予約受付が楽天ブックスにて開始。「NEOGEO AES+」、限定版の「NEOGEO AES+ Anniversary Edition」に加え、ワイヤレスゲームパッド、ワイヤレスアーケードスティック、メモリーカードといった