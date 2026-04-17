日本共産党の山添拓政策委員長は１７日、国会内で会見。インテリジェンス（情報活動）の司令塔強化に向けた「国家情報会議」創設法案について言及した。与党（自民、維新）は同創設法案を内閣委員会で法案を採決したあと、２３日の本会議で衆議院を通過させたい構えを示している。一方、中道改革連合や共産党などの野党側は、個人情報やプライバシーの保護、政治的中立などに関する配慮を定める付帯決議を求めている。山添