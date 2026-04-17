オーストラリアを訪問中のメーガン妃が自身を「全世界で最もネットいじめを受けた人物」と表した。米誌ピープルが１６日、報じた。メーガン妃とヘンリー王子は訪問３日目となった１６日、メルボルンのスウィンバーン工科大学を訪れ、メンタルヘルス団体「ｂａｔｒｙ」で学生たちと交流した。同団体は、予防教育と早期介入に重点を置くオーストラリアの青少年メンタルヘルス慈善団体で、主に若者を対象に、偏見を減らし、支援を