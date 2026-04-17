勝っても晴れない。むしろ今のジャイアンツの危うさを、よりはっきり映し出した一戦だった。米メディア「ヤードバーカー」が伝えたのは、１６日（日本時間１７日）のレッズ戦で見えたチームの険悪な空気だ。敵地グレート・アメリカン・ボール・パークで３―０と連敗を４で止めたものの、８回にはウィリー・アダメス内野手（３０）への死球で相手投手が退場。９回には最後を締めたエリック・ミラー投手（２８）がサル・スチュワ