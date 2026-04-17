豊川用水の節水を受けて臨時休館となっていた、愛知県豊川市のプールが営業を再開しました。 【写真を見る】“豊川用水”節水緩和でプールが営業再開 ｢すごくうれしい｣｢楽しみにしていた｣ 愛知･豊川市 17日に営業を再開したのは、豊川市の「小坂井B＆G海洋センター」です。 この施設は、東三河の5つの市に水を供給する豊川用水の渇水を受けて、4月1日から臨時休館となっていましたが、15日から節水率が水道用