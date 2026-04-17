ガールズグループT-ARA出身のヒョミンが、闘病中の幼いファンのために直接病室を訪れ、温かな支援を行った。4月17日、ヒョミンは自身のSNSを通じてサムスンソウル病院の小児青少年緩和ケアチームから届いた一通のメール内容を公開し、長年のファンとの特別な対面を果たしたことを明かした。【写真】ヒョミン、“10億円”新居に豪華メンバー集結公開されたメールによると、普段からT-ARAの音楽やダンスを見て病と闘っていた少年が誕