【一番くじ 学園アイドルマスター Part6】 9月19日より順次発売予定 価格：1回850円 BANDAI SPIRITSは、キャラクターくじ「一番くじ 学園アイドルマスター Part6」を9月19日より順次発売する。価格は1回850円。 本商品はゲーム「学園アイドルマスター」をモチーフとしたキャラクターくじ第6弾。ラインナップにはフィギュアやきらら