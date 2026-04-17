女優の内田理央（34）が17日、自身のインスタグラムを更新し、沖縄旅行でのショットを公開した。「お友達と沖縄旅行に行ってきました」とプールで至福の表情を浮かべるショットを投稿。1月クールは「略奪奪婚」「ヤンドク！」の2本のドラマに出演しており、「ドラマ頑張ったご褒美旅行！笑最高の宿と海とご飯…本当に癒されたぁああああ」と海岸でのショットや沖縄の星空、友人とブルーシールアイスクリームを食べるショット