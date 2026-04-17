ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート団体で銀メダルを獲得した日本チーム。左から女子の坂本花織、男子の佐藤駿、鍵山優真、アイスダンスの森田真沙也、吉田唄菜、ペアの三浦璃来、木原龍一＝ミラノ（共同）フィギュアスケートのペアで日本を引っ張ってきた愛称「りくりゅう」の三浦璃来、木原龍一組が17日、引退を発表した。女子の坂本花織も今季限りで現役を退き、男子の鍵山優真が来季休養を表明。2月のミラノ・