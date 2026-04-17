「サッカー外交推進議員連盟」などの合同総会に出席した日本代表の森保一監督＝17日、東京都千代田区サッカー日本代表の森保一監督が17日、東京都内で取材に応じ、Jリーグ広島の総監督などを務めた今西和男さんが16日に亡くなったことを受け「広島の父と思っていたし、そう接していただいた」と、目に涙を浮かべながら悼んだ。プロ入り前は無名の選手で、長崎日大高時代に今西さんに見いだされて広島の前身のマツダに加入した