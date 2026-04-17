記者会見するLSTCの東哲郎理事長＝17日午後、東京都内先端半導体の量産を目指すラピダスや国立大などが参画する研究機関「技術研究組合最先端半導体技術センター」は17日、光の技術を用いた次世代半導体の開発でNTTと連携すると明らかにした。経済産業省の資金支援を受けて北海道千歳市に整備する開発拠点の稼働は2028年度を目指す。LSTCの東哲郎理事長や、開発に参画する東北大の福島誉史教授らが17日、東京都内で開いた記者