◇セ・リーグ中日―阪神（2026年4月17日甲子園）“天敵”に先制パンチを浴びせたのは高橋周平だ。「5番・一塁」で先発。初回2死一、二塁から阪神先発・村上の外角高め直球を仕留め、左前へ先制の適時打を放った。これで出場4試合連続安打。5番起用に応えた。「打ったのはストレート。好投手から先制できて良かったです」村上は甲子園での中日戦は7戦7勝で負けなし。中日は圧倒的に分が悪いだけに、先制点を挙げた意