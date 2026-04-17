フィギュアスケートの「りくりゅう」ペアが電撃引退を発表。春の園遊会で、天皇陛下が引退後について質問された。ペアで春らしい色合いの着物姿春らしい色合いの着物姿で現れたのは、フィギュアスケートの“りくりゅう”ペアこと三浦璃来選手（24）、木原龍一選手（33）だ。17日午後1時半ごろから開催された、天皇皇后両陛下主催の「春の園遊会」に、ペアで招待された。陛下が「素晴らしかったですね」と声をかけられると、三浦選