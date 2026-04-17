国務院新聞弁公室は16日に記者会見を行い、2026年第1四半期（1-3月）の国民経済の運営状況を説明し、記者からの質問に答えた。中国国家統計局の毛盛勇（マオ・ションヨン）副局長は、「中国では人工知能（AI）の商用化・大規模化応用が段階的飛躍を遂げ、3月末時点で、1日平均Token（AIにおける最小計量単位、トークン）消費量が前年末比で40％以上増加し、140兆を超えた。AIの発展が多くの産業・業種をエンパワーメントし、関連分