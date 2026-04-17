中国船舶グループ七二五研究所が開発した世界最大級の船舶用風力回転翼推進システムが4月17日に正式に発表されました。これは中国が高性能船舶環境保護装置分野において追随から局部的リードへの重大な飛躍を実現したことを示しています。このシステムは直径5メートル、高さ35メートル、重量150トンで、航行中に効率的に風力を捕捉し、船舶の航行に追加推力を提供することができます。平均的に大型遠洋船舶の燃油消費を5〜25％削減