音声配信アプリ『Spoon』を展開するSpoonlabs Japanが、連載形式のオーディオ小説サービス『Spoon PodNovel』を1月19日にローンチしたことが発表された。 『Spoon PodNovel』は、長編ストーリーを約10分単位のエピソードで配信する連載型のオーディオ小説サービス。1作品あたり数百回にわたりエピソードが配信され、音声で物語を楽しめる。『Spoon』アプリ内およびWeb