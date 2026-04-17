石若駿が、自身のプロジェクトであるSongbook Projectの10周年を記念して、7月20日にビルボードライブ大阪にてスペシャルコンサートを開催する。 （関連：石若駿、日々の研鑽が形成した音楽の奥深さ中村佳穂ら参加したAnswer to Rememberライブを振り返る） 本公演では、石若に加え、音楽家 角銅真実を中心に、ギタリスト 西田修大、中村大史を迎え、特別編成でその世界観を描き出す。チケットは、4月23日より