三重県の小学生が、大手コンビニエンスストアの商品開発に挑戦です。 【写真を見る】セブン‐イレブンが小学生と商品開発 三重県｢誕生150年×出店20周年｣記念 地元のしらすが入った“おむすび”など東海3県で販売 これは、セブン‐イレブンが「三重県誕生150周年」と「三重県への出店20周年」を記念したフェアで販売するメニューを、鳥羽市立答志小学校の子どもたちと共同開発したものです。 子どもらが県庁訪問 おむすび