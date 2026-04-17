広島県三原市の小学校で交通安全教室に使用していた信号機の模型が倒れ、女子児童の側頭部に接触しけがをする事故が発生しました。 １７日午前１０時ごろ、三原市立沼北小学校で１年生から４年生までの２９人が参加する交通安全教室を実施していたところ、信号機の模型が壊れ小学２年生の女子児童の側頭部に接触しました。 女子児童は頭にたんこぶができ、病院を受診しましたが異常はないということです。 倒れた信号機の模