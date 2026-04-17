荷物の再配達削減へ三原市は運送事業者とタッグを組んだキャンペーンを始めました。 再配達削減キャンペーンは、三原市が福山通運や日本郵便など５つの運送事業者などと連携した取り組みで、官民連携では県内で初めてとしています。 出発式では岡田市長らが日時指定や置き配などさまざまな受け取り方法があることをアピールし、配送用のトラックが出発しました。 三原市 岡田吉弘市長「経済界、民間の皆さ