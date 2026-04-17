北海道旭川市で車同士が正面衝突する事故がありました。双方の運転手が病院に搬送され、このうち高齢の女性の死亡が確認されたということです。事故があったのは、旭川市６条西７丁目付近の交差点です。警察によりますと、４月１７日午後３時半ごろ、一方の車が交差点を右折しようとしたところ、直進してきた別の車が何らかの原因で反対車線にはみ出し、正面衝突したということです。この事故で、それぞれの車の運転手２人が病院に