横領した金などでオンラインカジノで賭博を繰り返していたとして、新潟簡易裁判所裁判官の男が常習賭博などの罪で在宅起訴されました。 常習賭博と業務上横領などの罪で17日付で在宅起訴されたのは、新潟簡易裁判所の裁判官・森本暁史被告です。起訴状などによりますと、森本被告は2023年4～9月までの間、スマートフォンなどで少なくとも6万回オンラインカジノに接続しバカラ賭博をしたほか、秋田県内で勤務して