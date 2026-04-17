県立高校の統廃合案をめぐり,、県教育委員会は「来月中に決定したい」と実施計画の延期を明らかにしました。 １７日の県議会で県立高校再編案に関して県教委が募集していたパブリックコメントを公表し、実施計画について来月に延期するとしました。 県民からは「スケジュールありきで進めるのではなく、納得を得た上で進めるべき」や「公立離れや県外流出が進むのではないか」などの意見が寄せられたということです。