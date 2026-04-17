サクラ前線の北海道内上陸で、札幌や函館でも連日開花が待ち望まれていますが、開花の発表は４月１８日以降に持ち越されました。札幌市中央区の札幌管区気象台です。１７日の開花発表が期待されていましたが…（札幌管区気象台高山昌士さん）「きょう午前の観測では１輪だけでしたが、午後の観測では２輪に。開花の基準の５～６輪は満たしていないので、まだ開花ではない」開花の発表は１８日以降に持ち越しとなりました。