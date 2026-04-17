4月17日午前、安達優季（あだち・ゆうき）容疑者（37）を乗せた車が勾留の可否をめぐる「勾留手続き」のため、南丹署を出発し、京都地方裁判所に向かいました。 【写真を見る】【安達容疑者の足取り】結希さんの情報提供呼びかけるチラシ貼るよう店に依頼も…「名前を名乗らず」「焦った様子もなかった」結希さん行方不明の8日後人物像について近隣住民「ケンカするタイプではなかったが…」 警察によりますと、安達容疑者