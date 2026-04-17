松竹は17日、歌舞伎座「四月大歌舞伎」昼の部の「裏表先代萩」の鶴千代に出演している尾上琴也が18日から舞台に復帰すると発表した。13日に「体調不良のため休演し、当面の間、代役にて上演いたします」と発表していた。