17日朝、およそ5700頭の豚を飼育していた養豚場で火事がありました。白い煙が広い範囲から上がり、建物は黒く焼け焦げ、原形をとどめていません。17日午前8時ごろ、宮崎県川南町の養豚場で火事があり、近所の人が「豚舎が燃えている」と消防に通報しました。警察によりますと、火はおよそ5時間後に消し止められましたが、豚舎2棟、およそ4200平方メートルが全焼しました。けが人はいなかったということです。養豚場では、およそ570