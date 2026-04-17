◆パ・リーグ日本ハム―西武（１７日・エスコンフィールド）今季限りでの引退を発表している西武・栗山巧外野手が１７日、１軍に合流した。開幕は２軍で迎えたが、１６打数７安打、打率４割３分８厘の成績を残し満を持しての１軍昇格。この日は打撃練習を行った後、左翼の位置に就き守備練習を行った。ともに左翼を守った桑原も「ばり緊張した。普段の１・５倍くらい、一生汗かいてる。やっぱ憧れだったので。光栄です」と大