タレントのＪＯＹが１７日放送のＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）にゲストコメンテーターとして生出演。ハリウッドの超大物俳優からかけられた驚きの一言を明かす一幕があった。この日の視聴者生投票のテーマ「あなたには生涯忘れられない記憶がありますか？」について聞かれると「忘れられない記憶は僕、ディカプリオに会ったんですよ、前。仕事でですけど。インタビューさせてもらって」とハリウッド