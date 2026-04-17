◆パ・リーグ日本ハム―西武（１７日・エスコン）西武が２球で先制に成功したが、その裏に１２球で逆転された。初回先頭の桑原が相手先発・北山の初球を捉えて左中間への三塁打を放ち出塁。続く源田が同じく初球を捉えた打球は右翼手へのライナー性の打球となったが、三塁走者・桑原が本塁にヘッドスライディングする気迫を見せ、先制に成功した。ところが、その裏に先発・渡辺が先頭から連打を浴び無死一、三塁とすると、