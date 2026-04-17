高知県民体育館の再整備に向けた基本計画の検討会が開かれ、プールや武道館の併設を基本にアリーナ機能を備えた複合施設を目指すことを確認しました。4月17日、高知市で県民体育館の再整備の基本計画を考える8回目の検討会が開かれました。今回から、委員会のメンバーが一部変わり、高知大学の石塚悟史副学長が新しく委員長に就任しました。石塚副学長は、ぢばさんセンターの大ホールの存続・廃止に